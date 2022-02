“포스코지주사 포항으로!” 포스코지주사 포항이전 범시민대책위, 서울 설치 반대 회견

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포스코지주사 포항이전 범시민대책위원회는 17일 포항시청에서 연대서명 30만명에 즈음해 기자회견을 열었다.

강창호 범대위원장은 “지난 12일 서명운동을 시작한 지 5일만에 포항시민의 절반을 넘어서는 26만명이 참여했다”며 “최정우 회장은 오는 2월 22일까지 포항시민의 목소리에 책임 있는 답변을 하라”고 촉구했다.

강 위원장은 “국가 균형발전을 가로막고 지방소멸에 앞장서며 포항의 미래를 암울하게 만드는 작금의 사태에 반드시 책임을 물을 것이다. 퇴출되는 그날까지 51만 포항시민의 힘을 모아 나갈 것이며 300만 도민과 5000만 국민의 지지와 성원을 이끌어내기 위한 모든 수단을 동원할 것임을 천명한다”고 목소리를 높였다.

또 ‘포스코의 본사는 포항이다’는 선전전을 펼치고 있는 최정우 회장을 겨냥해 “기업시민 정신은 말장난에 불과한 지 묻고 싶다”며 “지금이라도 최정우 회장은 지역 분열을 조장하고 편 가르기에 나서는 책동을 즉각 중단하라”고 주장했다.

강 위원장은 포스코 지주사 본사를 포항에 설치할 것과 미래기술연구원의 포항 설립, 지역상생협력 대책을 밝힐 것, 철강부문과 신사업에 대한 투자 확대 등 4개항을 요구했다.

