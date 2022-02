전문건설업계 "생존권 보장 촉구"

[아시아경제 황서율 기자] 전문건설업계가 대통령 후보와 국회, 정부에 생산체계 원상복구를 촉구하고 나섰다.

대한전문건설협회·대한기계설비건설협회·대한시설물유지관리협회 등 전문건설사업자 단체들은 '생존권 대책위원회'를 결성하고 17일 오후 여의도 국회 앞에서 ‘전문건설 생존권 보장 촉구 궐기대회’를 열었다.

이날 단체들은 “건설업종 간 업역규제 폐지 및 상호시장 개방이 건설참여자 간 갈등을 조장하고 있다”며 “건설현장에서 직접시공을 책임지고 있는 전문건설업의 붕괴는 건설 안전사고, 공사품질 저하 등 국민 피해로 이어질 수밖에 없다”고 강조했다. 그러면서 각 당의 대선 후보, 국회 및 당국에 생산체계 원상복구를 요구했다. 단체들은 “대선 후보들이 나서 관련 정책을 폐기하고 공정하고 상식이 통하는 건설산업을 만들어 줄 것을 호소한다”고 밝혔다.

단체들은 오는 24일 국토교통부 앞에서 추가 집회도 예고했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr