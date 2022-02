[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 눈이 녹아 비가 된다는 절기상 우수(雨水)를 앞두고 가는 겨울을 아쉬워하듯 눈이 내린 전남 담양 메타세쿼이아 길에 아름다운 설경이 펼쳐졌다.

추운 날씨에도 가족과 연인들이 삼삼오오 설경을 만끽하고 있다.

