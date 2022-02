오휘, ‘더 퍼스트 제너츄어 아이크림 더 클래식 컬렉션’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강의 오휘는 ‘더 퍼스트 제너츄어 아이크림 더 클래식 컬렉션’을 출시했다고 17일 밝혔다.

오휘는 매년 최고급 라인인 ‘더 퍼스트 제너츄어’의 베스트셀러를 보석과 클래식 음악으로부터 영감을 받은 디자인으로 재해석한 에디션을 선보이고 있다.

올해 선보이는 ‘2022 더 클래식 컬렉션’은 시간이 흘러도 변치 않는 고귀한 가치를 지니는 클래식 음악의 미학에 주목해 시공을 초월하는 영원한 아름다움과 빛나는 품격을 담았다.

‘더 퍼스트 제너츄어 아이크림 더 클래식 컬렉션’은 모차르트의 3대 오페라 중 하나인 ‘피가로의 결혼’의 서곡을 테마곡으로 한 스페셜 디자인과 함께 출시된다. 피가로의 결혼-서곡은 화려한 오페라 공연의 장막이 올라가기 전 모두를 기대하게 만든 명곡으로, 한 해 동안 전개될 더 클래식 컬렉션의 화려한 서막을 기념하기 위한 첫 번째 테마곡으로 선정했다.

테마곡의 메인 악기인 현악기의 선율과, 오페라 돔을 연상시키는 패키지로 선보이며 의미를 더했다. 또한 여러 현악기가 동시에 한 음을 연주하는 유니즌 형식같은 경쾌한 선율을 형상화한 패턴의 단상자 디자인으로 새로운 컬렉션의 특별한 첫인상을 완성했다. 제품량은 기존 대비 220% 증가됐다.

고농축 텍스처가 피부에 부드럽게 발리고 밀도 있게 마무리돼 힘있는 눈가 피부를 선사하는 럭셔리 아이크림이다. 세심한 케어가 필요한 눈가 피부 뿐 아니라 이마, 입가, 목 등 얼굴 전반의 탄력 고민 부위까지 모두 사용 가능해 다이아몬드 스팟 탄력 개선 효과를 선사하는 것이 특징이다. 지친 피부에 에너지를 부여하는 오휘의 차세대 안티에이징 성분이자 더 퍼스트의 중요 성분인 시그니춰 29 셀과 유효 성분의 흡수력을 높여주는 트랜스킨(Transkin) 기술을 접목해, 쉽게 건조해지고 자극 받기 쉬운 눈가 피부를 촉촉하고 생기 있게 가꿔줘 많은 사랑을 받고 있는 오휘의 베스트 아이크림이다.

