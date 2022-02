전주시, ‘전주형 사랑나눔 간병비 지원사업’ 확대

지원 금액 기존 20만원서 49만원으로 확대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 입원치료 중인 저소득층의 간병비 부담을 경감키로 했다.

17일 시에 따르면 전주시복지재단인 전주사람(이사장 이병관)은 ‘전주형 사랑나눔 간병비 지원사업’의 지원 금액을 기존 최대 20만원(1인 2만 원, 총 10일까지)에서 49만원(1일 최대 7만 원, 총 7일까지)으로 확대한다.

‘전주형 사랑나눔 간병비 지원사업’은 입원치료 중인 기초수급자에게 간병비를 지원해 경제적 부담을 줄여주고 건강한 일상생활 복귀를 지원하는 사업이다.

퇴원일 이후 60일 이내에 거주지 동 주민센터에서 신청할 수 있으며, 재단이 심사 후 지원 대상을 확정한다.

전주시복지재단 전주사람은 전주시민의 행복한 삶을 위한 전주형 복지정책을 이끌어가기 위해 △전주형 SOS 긴급지원사업 △전주사람은행 △우리동네 주거공간 개선사업 △복지생태계 구축사업 △금융복지 상담사업 등 다양한 복지사업을 추진하고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr