송영길 "尹 어퍼컷 세리머니, 장사같은 신체에 왜 군대 못 갔나"

송영길 "검사 임용 당시 신체검사 기록 카드 공개해야"

성일종, '尹 어퍼컷'? "자신감의 표현"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 송영길 더불어민주당 대표가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '어퍼컷 세리머니'와 관련해 "어퍼컷 세리머니하는 걸 보니 씨름 선수처럼 튼튼한 장사같은 신체를 갖고 있던데 어떻게 군대를 못 갔느냐"며 윤 후보의 부동시(不同視) 병역 면제 자료를 공개할 것을 촉구했다.

송 대표는 17일 오전 민주당 강원도당에서 열린 대전환 선거대책위원회 회의에서 "이재명 (민주당) 후보야 왼손이 프레스에 눌려 손이 펴지지 않는 장애가 있어 군 면제를 받아 이해되지만 윤 후보는 부동시로 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 시력차가 0.7이 넘어 면제됐다고 한다"며 "그런데 김의겸 의원 주장에 따르면 검사 임용 당시 제출했던 신체검사 기록에는 양쪽 시력차가 0.2에 불과하다"고 주장했다.

이 후보는 10대 시절 프레스 기계에 팔이 끼여 6급 장애 판정을 받아 병역을 면제받았다. 윤 후보는 양쪽 눈 시력차가 큰 부동시로 군 면제 대상자가 됐다. 이 후보는 지난해 민주당 대선 후보 경선 당시 공장에서 일하던 시절 사고로 인한 비틀어진 왼팔 사진을 공개했다.

송 대표는 "국군통수권자를 뽑는 대선이다. 선제타격과 국가 안보를 주장하는 윤 후보라면 자신이 병역의무를 왜 수행할 수 없게 됐는지 국민이 납득할 수 있도록 자료를 제출해야 한다"며 "병역의무를 해야 할 때는 갑자기 신체가 이상해지고, 입신양명과 출세할 때는 다시 정상으로 돌아오는 이상한 신체를 갖는 후보가 국군통수권자가 될 수 있는지 반문하고 싶다"고 말했다.

그러면서 "이에 대해 논란이 커지고 있는데 윤 후보는 묵묵부답"이라며 "검사 임용 당시 제출했던 신체검사 기록 카드에 적힌 양쪽 시력차를 공개할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

또한 송 대표는 윤 후보의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 추가 배치 공약과 선제타격 언급에 대해서도 "재래식 무기에 대한 전시작전통제권 회수도 거부하는 국민의힘이 사드라는 최첨단 무기의 작전통제권을 대한민국 국군과 대통령이 행사할 수 있다고 하는 거냐"며 "황당한 일이 아닐 수 없다. 미국의 동의 없이 어떻게 선제타격이 가능하단 거냐"고 따졌다.

이어 "전쟁을 일으키고자 강한 의지를 갖는 세력은 상대의 선제타격을 유도한다"며 "선제타격 논리는 전작권도 없는 대한민국 대통령으로서는 불가능한 공약일 뿐 아니라 대단히 위험한 논리"라고 지적했다.

한편 전날(16일) JTBC '썰전 라이브'에서 성일종 국민의힘 의원은 "(윤 후보의 어퍼컷은) 자신감의 표현"이라고 주장했다. '정치 보복'의 의미가 아니냐는 질의에 성 의원은 "이제 어퍼컷까지 확대 해석한다"며 "민주당이 이제 정치보복 프레임으로 아마 지지층 결집하는 데 일부 효과가 있는 것 같다"고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr