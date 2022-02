[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울 호텔은 더 아트리움 라운지에서 선보이는 시즌별 애프터눈 티 세트 '하이티 앳 페어몬트'를 집에서도 즐길 수 있도록 테이크 아웃 프로모션을 선보인다고 17일 밝혔다.

하이티 앳 페어몬트 테이크아웃 프로모션은 페어몬트 앰배서더 서울 1층 라운지 더 아트리움 라운지에서 선보이는 시즌별 애프터눈 티 세트의 테이크 아웃 버전이다. 아기자기한 디저트와 입맛을 돋우는 세이버리로 구성되며 음료는 포함되지 않는다. 2인 기준부터 이용 가능하며 가격은 8만원이다. 24시간 전 예약 후 더 아트리움 라운지에서 픽업할 수 있다.

더 아트리움 라운지는 엄선된 커피와 티 셀렉션이 준비되며, 시즌 별 애프터눈 티 세트를 즐길 수 있다.

