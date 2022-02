재규어 랜드로버, 엔비디아와 '자율주행 및 커넥티드' 파트너십

[아시아경제 성기호 기자] 재규어 랜드로버 코리아는 재규어 랜드로버와 엔비디아가 다년간의 전략적 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다. 엔비디아는 인공지능(AI) 및 컴퓨팅 분야의 글로벌 선두주자로, 이번 협력을 통해 재규어 랜드로버 고객을 위한 차세대 자율주행 시스템 및 AI 기반 커넥티드 서비스를 공동으로 개발하고 제공할 예정이다.

2025년부터 재규어 랜드로버가 선보일 모든 신모델은 엔비디아 드라이브의 소프트웨어 정의 플랫폼을 기반으로 제작되어 광범위한 액티브 세이프티, 자율주행, 주차 시스템을 비롯한 첨단 운전자 보조 시스템을 제공한다. 차량 내부에서 이 시스템은 운전자와 탑승객 모니터링은 물론 차량의 주변 환경을 시각화 해주는 AI 기능들을 제공한다.

티에리 볼로레 재규어 랜드로버 CEO는 “업계를 선도하는 엔비디아와의 협업 및 지식 공유는 품질과 기술 그리고 지속가능성에 대한 새로운 벤치마크를 설정하고, 재규어 랜드로버의 ‘리이매진’ 전략을 실현하는 데에 필수적”이라며, “재규어 랜드로버는 최고의 안목을 가진 고객을 위해 세계에서 가장 매력적인 럭셔리 자동차와 서비스를 제공하는 기업이 될 것이다. 엔비디아와의 장기적인 전략적 파트너십은 비즈니스가 진정한 글로벌 디지털 파워하우스로 지속적으로 변모함에 따라 재규어 랜드로버 미래 차량의 잠재력을 일깨워 줄 것”이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아CEO는 “차세대 자동차는 오토모티브 산업을 가장 거대하고 가장 진보된 기술 산업 중 하나로 변화시킬 것”이라며 “소프트웨어 정의, 프로그래머블 자동차는 차량의 수명 주기 동안 새로운 기능과 서비스를 제공할 것이다. 재규어 랜드로버와 파트너가 되어 이동 수단의 미래를 다시 구상하고 최첨단 자동차를 함께 개발하게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr