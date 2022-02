40년 무사고 비행한 해군의 P-3 해상초계기

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군 6항공전단 615비행대대(이하 615대대)가 P-3 해상초계기 '40년 무사고' 비행 기록을 달성했다.

17일 해군에 따르면 이날 오후 제주에 있는 6항공전단 615비행대대(이하 615대대) 격납고에서 강동훈 해군작전사령관 주관으로 이를 기념하는 행사를 연다.

1982년 2월 제주 항공기지에서 창설된 615대대는 S-2 해상초계기와 500MD 헬기로 첫 비행을 시작했다. 현재는 P-3 해상초계기를 운용하면서 제주도와 한반도 서남해역 해상초계, 대잠·대함작전, 탐색 및 구조작전, 해상교통로 보호 등 다양한 해상 항공작전 임무를 수행하고 있다. 특히 615대대 창설 이후 해당 부대원들이 40년간 비행한 전체 거리는 1530만km에 달한다. 지구 둘레(4만km)를 약 380바퀴 돈 거리에 해당한다.

실전적 교육훈련과 선제적 비행 안전관리가 없었다면 불가능한 기록이라고 해군은 평가했다.

김정수 해군참모총장은 축하 전문에서 "제615비행대대가 지난 40년 동안 무사고 비행 기록의 금자탑을 세울 수 있었던 것은 지휘관을 비롯한 부대원들이 혼연일체가 되어 '안전비행, 임무완수'를 위해 노력한 결과"라고 치하했다.

