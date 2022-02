엔비디아, 수요 강세에 최대 실적 기록…시장 반응은 '글쎄'

[아시아경제 정현진 기자] 미국 반도체 업체 엔비디아가 데이터센터를 구축하기 위한 클라우드 사업자와 기업들의 수요 확대를 중심으로 지난해 4분기 사상 최대 매출을 기록했다. 엔비디아는 올해 1분기도 시장 전망을 뛰어넘는 실적을 예고했으나 반도체 호황 기대감이 큰 시장의 기대에는 못 미친 것으로 보인다.

16일(현지시간) CNBC방송 등에 따르면 엔비디아는 이날 실적 발표를 통해 지난해 4분기 76억4000만달러(약 9조1500억원)의 매출을 기록해 전년동기대비 53% 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치(74억2000만달러)를 웃돈 것으로 엔비디아는 강력한 수요가 지속됐다고 설명했다. 순이익도 전년동기대비 2배 이상 증가한 30억달러로 집계됐다.

세부적으로는 핵심 사업인 게이밍 부문 매출이 전년동기대비 37% 증가한 34억2000만달러로 사상 최대를 기록했으며 데이터센터 관련 사업의 매출은 32억6000만달러로 전년동기대비 71%나 늘었다. 반면 자동차 관련 매출은 공급망 제한 이슈 여파가 커지면서 매출 규모가 전년동기대비 14% 줄어든 1억2500만달러로 집계됐다.

엔비디아는 올해 1분기 매출이 81억달러를 기록해 시장 전망치(72억9000만달러)를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 전망했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI)과 다른 기기들에 반도체 사용이 늘면서 예외적인 수준의 수요를 확인하고 있다고 설명했다. 이어 엔비디아의 공급 제약이 점차 해결되고 있다면서 올해 하반기에는 공급량이 꽤 늘어날 것이라고 덧붙였다.

엔비디아는 이날 실적 발표에서 주요국 승인 거부로 실패한 ARM 인수 건과 관련해 13억6000만달러의 영업비용이 발생했다고 밝혔다. 황 CEO는 "최선을 다했지만 역풍이 너무 강했고 규제당국을 설득하지 못했다"고 말했다.

장 마감 후 이뤄진 실적 발표에 엔비디아의 주가는 이날 시간외 거래에서 전일대비 2% 이상 떨어졌다. 반도체주가 강력한 성장세를 보일 것이라는 시장의 기대감이 큰 만큼 엔비디아의 실적과 전망이 이에는 못 미친 것으로 풀이된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr