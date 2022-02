이디야커피, 봄맞이 ‘미르 텀블러 5종’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 17일 텀블러 브랜드 미르(MiiR)와 협업해 미르 텀블러 5종을 출시한다고 17일 밝혔다.

미르 텀블러 5종은 THERMO 3D 기술로 단열 처리돼 보온과 보냉 기능이 우수하며, 의료용 스테인레스 스틸을 사용해 강한 내구성을 자랑한다. 아울러 미르 텀블러 고유의 특징인 파우더 코팅 마감으로 매트한 질감과 함께 심플하고 깔끔한 디자인으로 남녀노소 간편하게 사용할 수 있다.

미르 텀블러 5종은 핸들 텀블러 3종과 플랫 텀블러 2종으로 출시된다. 밀폐형인 핸들 텀블러는 ▲크림 아이보리 ▲아몬드 베이지 ▲브릭 브라운 컬러로 만나볼 수 있으며, 뚜껑이 손잡이 형태로 되어있어 등산, 캠핑 등 야외활동 시 휴대하기 용이하다. 플랫 텀블러는 ▲크림 아이보리 ▲브릭 브라운 컬러로 출시되며, 종이컵에서 영감을 받은 디자인으로 일상에서 편리하게 이용할 수 있다. 각 제품의 용량은 473ml(16oz)이다.

미르 텀블러 5종 구매 시 미르에서 진행하는 수익금 기부 프로젝트에 동참할 수 있다. 텀블러 하단에 기재된 ‘기브 코드(Give Code)’를 미르 홈페이지에 등록하면 구매한 제품의 수익금이 어느 지역에서 어떻게 쓰였는지 상세 기부 현황도 확인할 수 있다.

