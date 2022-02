도시 변화상 '한 눈에'…통계청, '도시화 분석지도' 서비스 개시

[아시아경제 세종=손선희 기자] 통계청이 2000년 이후 도시의 변화상을 확인할 수 있는 '도시화 분석지도' 서비스를 개시한다고 17일 밝혔다.

통계청에 따르면 이날부터 통계지리정보서비스(SGIS)를 통해 제공되는 도시화 분석지도는 행정구역과 상관없이 유엔(UN) 통계위원회의 도시분류 기준에 따라 2000년 이후 도시 변화상을 지도상에서 직관적으로 보여준다.

도시의 확산·소멸과정 분석 및 UN 기준의 도시·준도시 권역에 대한 2015년 이후 인구·가구·주택·사업체·종사자 등 데이터를 제공한다. 정부기관 및 학술연구기관 이용자 뿐만 아니라 일반 이용자도 이용할 수 있다.

아울러 '행정통계 시각화 지도' 서비스도 이날부터 제공된다. 신혼부부통계, 주택소유통계, 중·장년층행정통계, 귀농어·귀촌인통계 등 각종 행정통계 데이터를 시도·시군구 단위의 지도와 차트로 시각화해 전달한다.

류근관 통계청장은 "이번 신규 콘텐츠 서비스를 계기로 통계가 더욱 친숙하게 국민들의 일상에 활용되기를 기대한다"고 밝혔다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr