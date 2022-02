인플레 칼 빼든 Fed, 조기 긴축 재확인…“대차대조표 대폭 축소 적절”(상보)

매파 발언에도 시장은 안도 "서프라이즈 없다"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 낮추기 위해 오는 3월 연방공개시장위원회(FOMC)를 시작으로 긴축 속도를 가속화할 것을 시사했다. 당초 로드맵보다 더 빨리 기준금리를 올리고 대차대조표 축소 등 양적긴축(QT)에도 나설 방침이다. 하지만 이 같은 방향성은 시장이 예상했던 수준에서 벗어나지는 않았다.

16일(현지시간) Fed가 공개한 1월 FOMC 회의록에 따르면 대부분의 참석자들은 2015년 당시보다 연방기금금리 목표 범위를 더 빠르게 인상해야 한다는 의견을 내놨다. 대부분의 참석자는 "인플레이션이 기대한 만큼 내려가지 않는다면 현재 예상보다 더 빠른 속도로 정책적 완화를 제거하는 것이 적절할 것"이라고 언급했다.

일부 참석자들은 Fed의 느슨한 통화 정책이 위험을 초래할 수 있다고도 지적했다. 신속한 통화정책 정상화가 시급하다는 주장이다.

이는 오는 3월15~16일 FOMC 정례회의를 시작으로 5월, 6월에 줄줄이 금리 인상을 단행할 수 있음을 시사한다고 월스트리트저널(WSJ)은 분석했다. 시장에서는 오는 3월 첫 금리인상이 단행될 것으로 내다보고 있다.

대차대조표 축소도 당초 예상보다 더 이른 시일에 본격화될 전망이다. 이날 참석자들 사이에서는 "현재 Fed의 보유 자산이 너무 많다"며 "상당한 규모의 축소가 적절하다"는 의견이 다수 확인됐다. 참석자 다수가 첫 금리 인상 이후 대차대조표 축소를 시작해야 한다는 데 동의했다. 또한 일부 위원들은 이 시기를 더 앞당겨야 한다고도 주장했다.

2020년 1월 4조1000억달러였던 Fed의 자산은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 시장에 유동성을 공급하기 위해 채권을 사들인 여파로 약 8조8000억달러까지 급증한 상태다. 월가 전문가들은 Fed의 자산을 5000억달러 축소할 경우 금리 0.25%포인트를 인상하는 것과 비슷한 효과를 낸다고 보고 있다.

1월 회의에서는 인플레이션을 둘러싼 우려가 거듭 확인됐다. 공개된 요약본에서 인플레이션이라는 단어는 무려 73차례 등장했다고 현지 언론들은 전했다. 참석자 다수는 최근 인플레이션 지표가 Fed의 장기 목표를 크게 웃돌고 있고 예상보다 강하고 지속적인 인플레이션이 확인되고 있다는 점에 우려를 표명했다.

FOMC 이후 발표된 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)는 40년 만에 가장 높은 7.5% 급등세를 나타냈다. 모든 수단을 동원해서라도 인플레이션을 잡겠다는 Fed의 거듭된 메시지에도 작년 12월보다 오히려 물가 상승폭이 더 커진 것이다. 이에 Fed 내 대표적 매파 인사인 제임스 불라드 미국 세인트루이스 연방준비은행 총재는 인플레이션 대응을 위해 7월 전까지 기준금리를 1%포인트 올려야한다고 주장하기도 했다. 이를 위해서는 한번에 금리를 0.5%포인트 올리는 '빅스텝'이 필수적이다.

다만 신중론을 외치는 목소리도 높다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 최근 공개 석상에서 0.5%포인트 인상에 부정적 입장을 시사했다. 이들은 데이터에 기반한 신중하고 점진적 금리 인상을 강조하고 있다.

전문가들은 2월 인플레이션 지표들이 나오기 전까지 긴축 속도를 둘러싼 Fed 내 의견 분열은 계속될 것이라고 봤다. 결국 3월 FOMC 이전에 공개되는 2월 CPI, 고용 지표가 관건인 셈이다. 제롬 파월 Fed 의장 역시 1월 FOMC 이후 공개 발언을 아끼고 있다. WSJ는 "보다 정확한 방향성은 파월 의장의 입에 달렸다"고 언급했다.

이날 회의록이 공개된 이후 시장은 큰 변동성을 보이지 않았다. 우크라이나 침공 우려로 하락세를 보이던 뉴욕 증시는 되레 회의록 공개 직후 낙폭을 줄였다. 이는 회의록에 담긴 Fed의 긴축 메시지가 시장 예상과 크게 차이가 없다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 경제매체 CNBC는 "추가적인 서프라이즈는 없었다"고 전했다.

