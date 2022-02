안심하고 행복하게 먹자! … 경남교육청, 2022학년도 급식 기본계획 발표

월 1회 채식 제공, 유치원 급식 안정화



인성·문화·감성 등 교육 연계 밥상 마련

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 16일 질 높고 안전한 급식 제공을 위한 ‘2022 학교·유치원 급식 기본계획’을 발표했다.

교육부의 관계 법령 개정 내용과 학교 현장 구성원들의 의견을 적극적으로 반영해 급식 기본계획을 마련했다.

급식 기본계획은 질 높은 학교급식 운영, 더 안전한 학교급식 제공, 영양과 식생활 교육 강화 등 3가지 추진 과제와 22가지 세부 업무로 구성됐다.

올해 경남교육청은 기후 위기 대응과 건강 증진을 위해 마련한 ‘다채롭데이’로 월 1회 이상 식물성 식품과 난류, 유제품류, 생선류 등 채식 식단을 제공할 예정이다.

교과와 창의적 체험 활동을 연계한 교수·학습 콘텐츠를 개발해 보급하고, 채식 급식 인식 개선 연수와 홍보로 교육공동체의 공감대를 형성할 계획이다.

먹고 즐기며 배우는 행복한 급식 확산을 위해 인성 교육과 연계한 ‘축하밥상’, 상호 문화 교육과 연계한 ‘두루밥상’, 계기 교육과 연계한 ‘데이밥상’, 감성 교육과 연계한 ‘감성밥상’ 등 이야기를 중심으로 한 체험 식단과 교육자료를 매월 제공한다.

지난해 학교급식법 개정으로 공립유치원과 원아 100명 이상 사립유치원이 법 적용 대상이 되자 경남교육청은 유치원 급식 체계화와 안정적 정착을 위해 나섰다.

유치원 학부모 급식비 부담을 줄이고자 식품비와 운영비를 지원하고, 학교급식법 대상 유치원에 연 2회 위생·안전 점검과 식중독 예방 상담을 시행하며 식중독 신속 보고·대응체계를 강화한다.

원장, 영양교사 등 유치원 급식 관계자에게 위생 교육을 하고 영양·식생활 교육, 편식 또는 비만 유아 식생활 지도와 영양상담 프로그램을 운영한다.

김순희 교육복지과장은 “모든 아이가 행복하게 먹도록 안전하고 질 높은 급식을 제공하는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr