[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 연일 매서운 추운 날씨에도 비닐하우스 안은 황금색으로 물든 참외가 올해 첫 출하됐다.

14일 경산시 압량읍 현흥리에 위치한 경산맛난참외단지는 지난해 10월 중순 파종을 시작해 11~12월 정식(定植)을 거쳐 올해 처음 수확됐다. 이번에 출하 된 참외는 10kg 1박스당 6~7만 원 선에서 거래될 것으로 보인다.

경산 '맛난' 참외는 특유의 향과 높은 당도로 지역의 대표적인 농산물로 알려져 있으며, 경산시 압량읍 현흥리 일대를 중심으로 전체 40㏊ 면적의 41 농가가 종사하고 있다.

