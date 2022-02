배현진 "잠실 5단지 재건축 계획 통과…22년만 첫 걸음 "

"재건축 사업 청신호 환영

[아시아경제 이현주 기자] 배현진 국민의힘 의원이 16일 서울시 도시계획위원회 수권소위원회에서 '잠실 5단지 재건축 계획' 심의 및 안건이 통과한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

배 의원은 이날 "이번 안건 통과로 잠실 5단지 재건축 사업에 청신호가 켜진 것으로 보인다"며 "재건축 결의 이후 22년 만 첫 걸음"이라고 말했다.

잠실5단지는 1978년 준공된 아파트 단지로 2000년 조합의 시공자 선정 등 재건축 결의 이후 논의가 진전되지 못했다. 배 의원은 박원순 전 서울시장이 안건 상정 자체를 보류시키는 방식으로 사업 진행을 막아왔다고 비판했다.

이에 배 의원은 21대 총선 당시 잠실 5단지 재건축을 제1공약으로 내세웠으며 지난해 4월 서울시장 재보궐선거 당시 오세훈 서울시장 후보의 부동산 공약으로도 관철 시켰다.

배 의원은 "아직 도시계획위원회 전체회의를 비롯한 단계별 절차들이 남아 있지만 잠실 5단지 주민들의 염원이 이루어지는 그 날까지 지역구 국회의원으로서 중점 현안 챙겨나갈 것"이라고 말했다.

