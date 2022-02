검찰, 지난해 "김만배가 민주당 중진의원에 2억 전달" 남욱 진술 확보

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 지난해 말 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사(구속기소)로부터 '화천대유 대주주 김만배씨(구속기소)가 2012년 총선을 앞두고 모 여당 의원에게 2억원을 전달했다'는 진술을 확보하고 진위 여부를 확인했던 것으로 알려졌다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 지난해 10~11월 남 변호사를 조사하는 과정에서 '2012년 3월 김씨가 민주통합당(현 더불어민주당) 중진인 A의원의 보좌관 이모씨에게 현금 2억원을 전달했다'는 취지의 진술을 확보했다.

당시 남 변호사는 2012년 초 서울 서초동에 있는 복집에서 자신과 김씨, 김씨의 언론사 동료인 천화동인 7호 소유주 배모씨가 함께 식사를 했는데, 그때 배씨가 가져온 현금 2억원이 담긴 쇼핑백을 김씨가 'A의원에게 주겠다'면서 가져갔고, 나중에 김씨로부터 'A의원의 보좌관 이씨에게 전달했다'는 얘기를 들었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

A의원의 보좌관 이씨는 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사(불구속 기소)가 검찰에 제출한 녹취록에도 등장하는 인물이다.

검찰은 지난해 말 이 같은 남씨의 진술을 토대로 배씨를 소환해 조사했지만, 배씨는 2억원을 김씨에게 빌려줬을 뿐 구체적인 용처는 알지 못한다고 진술한 것으로 알려졌다.

김씨와 A의원 측 역시 이 같은 의혹을 모두 부인하는 입장인 것으로 전해졌다.

검찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 확인해드리기 어렵다"면서도 "지난해 말 수사팀에서도 참고인 등에 대한 조사를 통해 사실관계 등에 대한 확인은 충분히 진행된 것으로 안다"고 말했다.

관련 의혹에 대해 아직 검찰이 무혐의 종결 처분을 내리진 않았지만 아직까지 수사팀이 A의원에 대한 조사에 나서지 않은 것으로 볼 때 대장동 사건 관련 수사를 마무리할 때 함께 종결할 것으로 관측된다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr