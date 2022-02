퓨런티어, 공모주 청약 경쟁률 2683.1대1 기록

[아시아경제 박지환 기자] 퓨런티어가 기관 투자자 수요예측에 이어 일반 투자자 공모청약에도 흥행에 성공했다.

퓨런티어는 14~15일 양일간 일반 투자자 대상 공모 청약을 진행한 결과 2683.1대 1의 경쟁률을 기록했다고 16일 밝혔다. 일반 투자자 배정물량 40만 주에 대해 10억7324만9510주 청약이 접수됐다. 청약 증거금은 8조493억7132만5000원으로 잠정 집계됐다. 잠정 집계된 청약 결과는 증권사간 중복 청약이 제거되지 않은 수치로 중복 청약 제거 과정 이후 변동 가능하다.

퓨런티어는 지난 7~8일 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 전체 신청수량의 95.4%가 상단 가격으로 제시되 공모가를 희망밴드(1만1400원~1만3700원) 상단 가격을 초과한 1만5000원에 결정했다.

자율주행차 센싱카메라 공정장비 개발사업을 영위하고 있는 퓨런티어는 사물 객체들을 보여주는 기존 전장 카메라 뷰잉 카메라와 달리 현장의 사물 객체들을 계측하는 센싱 카메라 제조 및 검사장비를 개발하고 있다.

대표장비인 액티브 얼라인(Active Align), 인트린직 캘리브레이션(Intrinsic Calibration), 듀얼 얼라인(Dual Align)은 자율주행 센싱카메라 핵심공정장비로 인식되고 있다. 해당 장비들은 삼성전기, 세코닉스, 엠씨넥스 등 국내 유수 기업에 납품되고 있다.

회사 관계자는 "퓨런티어는 크게 센싱카메라와 라이다로 구성되어 있는 자율주행차 핵심 센서 공정 장비 시장 모두를 공략할 계획"이라고 전했다. 공모자금은 기술 고도화를 위한 연구개발과 우수인재 영입, 본격적인 해외 시장 진출 준비를 위해 사용할 예정이다.

배상신 퓨런티어 대표는 "IPO를 통해 퓨런티어의 성장 가능성에 큰 신뢰를 보내주신 일반 투자자분들께 진심으로 감사인사를 드린다"며 "자율주행차의 눈을 만드는 기업으로 글로벌 표준 공정장비 업계를 선도하겠다"고 포부를 전했다.

퓨런티어는 오는 17일 납입이 끝나면 모든 공모절차를 마치고 23일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 주관사는 유안타증권, 신한금융투자다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr