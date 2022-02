채림, 분노의 경고 "내가 입 열면 여러 명이 피곤해질 것"

"짐작을 사실인 양 하지 마시길"

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 채림이 허위사실 유포에 대해 강력히 경고했다.

채림은 14일 오후 자신의 인스타그램을 통해 "경고! 유튜브에서 내 얘기하시는 분들 조심하십시오! 짐작을 사실인 양 하지 마시길"이라고 언급했다.

이어 "내가 좀 솔직한 편이라서 입을 열면 여러 명이 피곤해질겁니다. 그동안 조용히 입을 닫고 있었던 건 내가 혹은 가족이 잘못해서가 아니라 더 이상 시끄러운 게 싫어서였는데 나도 이제 나이가 들고 다른 방식으로 지켜야 할 것이 있어서..."라고 적었다.

채림은 "어디에 소속이 되어있는 사람들인지 알고 있으니까(그동안 몰라서 가만히 있었겠어요?!) 그쪽 사람들도 지키고 싶은게 있으면 자제하시길... 특히 너무 표시 나는 댓글 다는 사람들! 잘 기억해두세요!(본인들은 알아 들을테니..)라고 강조했다.

또한 "그리고 모르는 분이 엄마께 돈을 빌려줬다고 협박하고 우리 고소했었죠? 그 사람한테 돈 빌린 일 전혀 없습니다!! 그 사람 우리가 역으로 고소할 항목이 8가지였습니다. 하지만 변호사님도 일이 커지니 말리셔서 접었습니다. 우긴다고 믿어주는 세상이면 어느 누가 노력하며 살겠습니까?!"라고 설명했다.

끝으로 "기사의 시작은 있었는데 재미없는 결말 기사는 없었잖아요. 기사만 있었나요? 방송국도 정말 너무 했죠!! 그래서 제가 알려드립니다. 그 사람은 판결 완패했습니다. 당연하죠. 없는 일인데!! 또 하나!! 틀린 사주 가지고 그만하십시오. 맞췄으면 내가 찾아가겠네요"라며 "#후련하다#또생기면#또올릴거야#나뒤끝길어#쿨한게뭐에요#나이드니#말이많아진다#고 덧붙였다.

한편 채림은 지난해 12월 종영한 JTBC 예능 프로그램 '용감한 솔로 육아 - 내가 키운다'에 출연했다. '용감한 솔로 육아 - 내가 키운다'는 다양한 이유로 혼자 아이를 키우게 된 이들이 모임을 결성해 각종 육아 팁과 정보를 공유하고 서로의 일상을 관찰하는 리얼리티 프로그램이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr