뷰웍스, 작년 매출액 20% 증가…주당 750원 현금배당 결정

[아시아경제 지연진 기자] 뷰웍스 뷰웍스 100120 | 코스닥 증권정보 현재가 38,900 전일대비 1,100 등락률 -2.75% 거래량 52,540 전일가 40,000 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"뷰웍스, 배터리 검사 수요 증가 수혜" 뷰웍스, 50억원 규모로 자사주 취득 결정시노펙스, 수입 의존 액체필터용 MB소재 국산화 성공에 강세! ... 다음 챙겨야할 핵심주는? close 는 지난해 연결 매출액이 20.5% 증가한 1931억원으로 집계됐다고 14일 밝혔다.

이 기간 영업이익은 348억원으로 19.9% 증가했고, 당기순이익은 46.9% 증가한 337억원을 기록했다.

뷰웍스는 또 보통주 1주당 750원을 현금배당하기로 결정했다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr