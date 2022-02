우리 아이들이 다닐 곳이니까! … 박종훈 경남교육감, 신설학교 개교 점검에 나서

3월 창원숲유치원·밀양아리솔학교 등 7곳

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 박종훈 경남교육감이 3월에 개교하는 창원숲유치원과 특수학교인 밀양아리솔학교 공사 현장을 14일 찾아 개교 준비 현황을 살폈다.

박 교육감은 공사 진행 현황, 새 학교 증후군 예방을 위한 실내 공기 질, 급식 일정, 비품과 기자재 구매, 설치 현황 등 학생 안전을 포함한 개교 준비 전반을 점검했다.

경남에서 다음 달 개교하는 학교와 유치원은 창원 무동꿈유치원, 창원숲유치원, 양산 동면유치원, 창원 해원꽃숲유치원(매입형), 진주 은하수초등학교, 김해서중학교(이설), 밀양아리솔학교 등 모두 7곳이다.

경남교육청은 각 교육시설을 학생 중심의 공간혁신 디자인과 에너지 자급식 제로 에너지 구현, 스마트 교실 구축 등 놀이와 배움이 함께하는 미래교육 공간으로 조성한다고 밝혔다.

박종훈 교육감은 “개교 이후 운동장에 건설장비가 다니는 일이 없어야 한다”며 “시설물 인수인계 등을 철저히 해 학교가 문 여는 데 차질 없게 해 달라”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr