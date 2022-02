[아시아경제 지연진 기자] 에프에스티 에프에스티 036810 | 코스닥 증권정보 현재가 21,150 전일대비 850 등락률 -3.86% 거래량 87,773 전일가 22,000 2022.02.14 13:05 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환에프에스티, 자회사 300억 규모 채무보증 결정[클릭 e종목]"에프에스티, 삼성전자 지분투자로 날개 달았다" close 는 지난말 기준 보통주 1주당 130원을 현금배당하기로 결정했다고 14일 공시했다.

배당금총액은 25억원으로, 시가배당율은 0.5%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr