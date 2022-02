[올림픽]김민선 스피드스케이팅 여자 500m 7위

에린 잭슨, 흑인 선수 최초 올림픽 스피드스케이팅 금메달

김민선(의정부시청)이 2022년 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m에서 7위를 했다.

김민선은 13일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m 경기에서 37초60을 기록했다. 출전 선수 서른 명 가운데 7위를 했다. 함께 레이스를 펼친 고 아리사(일본·37초983)는 가볍게 제쳤으나 메달권 진입에는 실패했다. 그는 경기 뒤 "두 번째 올림픽이라 메달이 목표였는데 불발돼 아쉽다"고 밝혔다. 이어 "허리가 너무 아파 심적으로 힘들었는데 포기하지 않고 스케이트를 놓지 않아 뿌듯하다"고 밝혔다.

에린 잭슨(미국)은 37초04를 기록하며 올림픽 스피드스케이팅 사상 처음으로 금메달을 딴 흑인 여자 선수가 됐다. 다카기 미호(일본)는 37초12로 은메달, 안젤리나 골리코바(러시아올림픽위원회)는 37초21로 동메달을 획득했다. 2018년 평창 동계올림픽에서 이 경기 금메달을 목에 걸었던 고다이라 나오(일본)는 38초09로 17위에 머물렀다.

