금천구, 전통장 담그기 프로그램 참가자 모집

15~ 16일 180명 선착순 모집...2월 ‘장 담그기’부터 4월 ‘장 가르기’, 10월 ’장 나누기‘ 총 3회 과정

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 15일부터 16일까지 구민과 직장인을 대상으로 ‘금천 장독대’ 프로그램 참여자를 모집한다.

‘금천 장독대’ 프로그램은 코로나19로 인해 가정 내 머무는 시간이 많아진 요즘, 한식의 기본이 되는 장(醬)을 만들기를 통해 건강한 ‘집밥’과 바른 먹거리에 대한 인식을 확산하기 위해 마련됐다.

모집인원은 총 180명으로 전통 장 담그기에 관심 있는 금천구민과 직장인은 누구나 참여할 수 있다. 참여를 희망하는 주민은 먼저 전화 신청 후 보건소 3층 비만클리닉을 방문해 신청서를 작성, 재료비(참가비)를 납부하면 된다. 재료비는 1인 당 3만원이다.

총 3회에 걸쳐 운영되는 금천 장독대는 금천구 보건소 6층 하늘정원에서 영양사와 함께 진행된다. 프로그램 참여자는 2월23일 ‘장 담그기’부터 4월 ‘된장과 간장을 가르기’, 10월 ‘장 나누기’까지 8개월간 메주가 된장과 간장으로 발효되는 전 과정에 참여하게 된다.

참여자는 2월 ‘장 담그기’, 4월 ‘장 가르기’, 10월 ‘장 나누기’ 세 번의 과정에 모두 참여해야만 직접 담근 된장(3kg)과 간장(500ml)을 가져갈 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “주민들이 우리 음식의 기본이 되는 장(醬) 만들기 체험을 통해 건강한 식습관을 형성할 수 있길 기대한다”며 “관심 있는 금천구민 또는 직장인들의 많은 참여 바란다”고 말했다.

