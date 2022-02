SSG닷컴, 뷰티 전문관 ‘먼데이 문’ 오픈 2주년…“역대급 할인 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 14일부터 20일까지 ‘먼데이 문 2만큼 사랑해’ 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

행사 기간 스킨케어, 메이크업, 헤어·바디, 향수, 미용기기 등 먼데이 문에 입점한 뷰티 상품 가운데 베스트 상품을 엄선해 할인 혜택, 단독 구성과 함께 선보인다.

14일부터 15일까지 SSG닷컴에서 취급하는 대부분의 뷰티 상품에 적용 가능한 20% 할인 쿠폰을 선착순 1만 명에게 증정한다. 이어 16일부터 20일까지 금액대별로 최소 1000원부터 최대 1만2000원까지 할인 가능한 쿠폰팩을 발급한다. 에스티 로더, 비오템, 아이오페, 유세린, 바이오더마 등 매일 새로운 브랜드를 파격 혜택에 제안하는 ‘브랜드 딜’ 기획전도 연다.

행사 기간 동안 뷰티 상품을 1개 이상 구매한 고객이면 누구나 참여할 수 있는 응모 이벤트도 진행한다. 인기 브랜드의 대표 아이템 위주로 구성한 최대 33만원 상당의 뷰티 박스를 경품으로 준비했다. 또한 뷰티 라방을 하루 최대 2회 실시하고, 특별히 제작한 스마트폰 셀카필터, 배경화면 등 체험형 뷰티 콘텐츠도 선보인다.

SSG닷컴 관계자는 “지난 2년 간 고객들이 보여준 성원에 보답하기 위해 뷰티 전문관 오픈 이래 사상 최대 규모의 행사를 준비했다”며 “앞으로도 먼데이 문에서만 만날 수 있는 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr