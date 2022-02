광진구, 미취업 청년 ‘어학시험 응시료’ 지원

중위소득기준 120% 이하 만 19 ~ 34세 미취업 청년 1000여명 대상 올해 응시하는 토익·토익스피킹·오픽 3종 실비 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 미취업 청년 1000여명을 대상으로 어학시험 응시료를 지원한다.

‘어학시험 응시료 지원’은 어학성적이 취업 필수 스펙으로 자리매김한 요즘 현실이 반영된 올해 신규사업으로 미취업 청년의 취업 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 추진됐다.

지원 가능 어학시험은 2022년에 실시되는 ▲토익(TOEIC) ▲토익스피킹(TOEIC SPEAKING) ▲오픽(OPIC)이며, 미취업 청년은 해당 시험 응시료를 연 1회, 실비로 지원 받을 수 있다.

지원대상은 만 19세 이상 34세 이하 미취업 청년, ▲신청일 기준 주민등록상 광진구에 거주 중인 자 ▲중위소득 기준 120% 이하 가구에 속한 자 ▲광진구 일자리센터에 구직등록을 신청한 자이다.

지원은 2022년3월부터 12월까지 진행될 예정이며, 신청은 매월 1일부터 7일까지 가능하다. 신청자는 전자우편 또는 광진구청 일자리정책과 방문을 통해 신청서 및 확인서, 어학시험 성적표 등 신청서류를 제출하면 된다. 공통제출서류와 해당자 제출서류는 광진구청 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

자세한 사항은 광진구청 일자리정책과로 문의하면 된다.

김선갑 광진구청장은 “청년 구직활동 활성화가 고용 촉진과 일자리 창출에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다”며 “코로나19로 구직활동이 더욱 어려워진 요즘, 어학시험 응시료 지원이 광진구 청년들에게 작게나마 힘이 되길 바란다”고 말했다.

