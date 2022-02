[아시아경제 황윤주 기자] 국일신동 국일신동 060480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,535 전일대비 35 등락률 -0.98% 거래량 43,383 전일가 3,570 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제삼성전자, 글로벌 1위 기업과 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 빅딜!! ‘주가급등’ 자부합니다‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 1.3%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

