[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 양산시의 한 주차장에 있던 승용차에서 불이나 1명이 숨지는 사고가 발생했다.

11일 경찰과 소방당국 등에 따르면 10일 오후 10시45분께 양산시 동면 금산리의 한 주자장에 있던 승용차에서 불이 났다.

경찰은 불이 꺼진 승용차에서 차량 소유주 A(65)씨가 불에 타 숨져 있는 것을 발견했다고 전했다.

경찰은 차량 감식을 통해 화재 원인을 파악하는 한편 시신을 부검해 정확한 사인을 조사할 예정이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr