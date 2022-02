이마트 주가, 엇갈리는 전망

[아시아경제 황준호 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 3,500 등락률 -2.48% 거래량 70,280 전일가 141,000 2022.02.11 12:55 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 이마트, 늦은 변화와 기대이마트, 지난해 매출 24조9327억원…사상 최대(종합)이마트, 지난해 영업이익 3156억원…전년比 33.1%↑ close 에 대한 주가 전망이 엇갈리고 있다. 온라인 시장 확대에 대한 기대감은 피력하는데, 실질 주가 부양 여부에 있어서는 증권사마다 다른 의견을 제시하고 있다.

11일 한국투자증권 등 6개 증권사는 이마트의 목표주가를 하향 조정했다. 일단 이마트의 지난해 4분기 실적이 저조했던 것이 저평가의 요인이 됐다. 매출액은 6조8603억원으로 전년 대비 19.8% 늘었지만 영업이익은 761억원으로 전년 대비 10.3% 줄었고 시장 기대치에도 미치지 못했다. 별도 영업이익은 코로나19에 따른 임시직 확대에 따른 인건비 확대와 수수료 증가에 따라 50%나 내려앉았다.

지난 2020년 104억원의 적자를 기록했던 슥닷컴(SSG.COM)의 적자 폭(402억원)도 지난해 더 커졌다. 여기에 스타벅스와 이베이코리아 인수에 따라 발생한 기업인수가격배분 상각비 240억원과, 이베이코리아 합병과 관련된 일회성 비용 174억원 등은 이마트의 주가 부양을 쉽사리 점치지 못하는 점으로 꼽혔다.

주영훈 NH투자증권 연구원은 "당분간 외형 확대에 주력할 것인 만큼 분기 300억~400억원 규모의 영업손실 지속될 전망"이라고 내다봤다. 최윤희 메리츠증권 연구원은 "괄목할 만한 외형 성장으로 그 간의 공격적 비용 투입이 ‘투자’임을 증명할 때"라고 했다.

반면 미래에셋증권을 비롯한 5개 증권사에서는 목표주가를 유지했다. 가장 큰 이유는 온·온프라인 사업 통합 강화가 꼽힌다. 이마트는 오는 2분기 온라인 통합 멤버십을 출시하고 4분기부터 그룹사 온오프라인 통합 멤버십을 출시할 계획이다. 이를 통해 다양한 고객 데이터를 축적하고 고객 잠금 효과도 기대해볼 수 있을 것이라는 전망이다.

오린아 이베스트증권 연구원은 "할인점은 식료품 강화 전략, MD 효율화 등를 통해 안정적으로 방어 중이며, 멤버십 런칭 및 쓱닷컴 상장 등 올해 많은 변화가 예상되는 만큼 꾸준히 주목할 필요가 있다고 판단한다"고 설명했다. 경민정 미래에셋증권 연구원도 "그간 투자가 전무하고, 단순 중개 플랫폼에 지나지 않았던 G마켓글로벌에 본격적인 이마트와의 협업 전략이 가시화된다면 충분히 밸류에이션 상승이 가능하다"고 전망했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr