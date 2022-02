[아시아경제 황윤주 기자] 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 19,850 전일대비 500 등락률 -2.46% 거래량 381,150 전일가 20,350 2022.02.11 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "비에이치, 추정치보다 높은 매출액과 영업이익…가시성 높아"연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?[클릭 e종목]"비에이치, 내년 사상 최대 실적 경신 기대" close 는 결산배당으로 보통주 1주당 250원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 1.1%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

