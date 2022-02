대법, 과음 말리는 90대 노모 살해한 50대 아들 징역 14년 확정

"살인의 고의 없었고 심신미약 상태" 주장…안 받아들여져

법원 "평소 자식 도리 다해"… 우발적 살해 인정

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 술을 적당히 마시라고 꾸짖는 90대 노모를 잔인하게 때려 숨지게 한 50대 아들에게 중형이 확정됐다.

아들은 재판에서 순간적으로 화를 참지 못하고 어머니를 때린 것일 뿐 살인의 고의가 없었고, 술에 취해 심신미약 상태였다고 주장했지만 받아들여지지 않았다. 다만 재판부는 평소 자식으로서의 도리를 다했던 아들이 우발적으로 살인을 저질렀다는 점을 양형에 고려했다.

대법원 2부(주심 이동원 대법관)는 존속살해 등 혐의로 기소된 A(56)씨의 상고심에서 징역 14년을 선고한 원심을 확정했다고 11일 밝혔다.

재판부는 "원심의 판단에 존속살해죄의 고의, 심신미약 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없고, 상고이유로 주장하는 정상을 참작하더라도 원심이 피고인에 대해 징역 14년을 선고한 1심판결을 그대로 유지한 것이 심히 부당하다고 할 수 없다"고 A씨와 검사 양측의 상고를 기각한 이유를 밝혔다.

법원에 따르면 A씨는 2020년 8월 수해로 상당한 재산상 피해를 보고, 같은 해 12월 아내가 직장에서 작업 중 오른손 손가락 3개가 절단되는 업무상 재해를 입고도 적절한 보상을 받지 못하는 등 악재가 계속돼 스트레스와 불만이 쌓여가고 있었다.

그러던 중 A씨는 2020년 12월 31일 충주시 모처에 있는 어머니 B씨(당시 91세)의 집에서 술을 마셨다. 오후 4시 16분부터 술을 마시기 시작한 A씨가 오후 9시가 다 되도록 계속 술을 마시자 B씨는 "조금만 처먹으라니까 자꾸만 처먹는다"고 A씨를 꾸짖었다.

순간 화가 난 A씨는 거실 소파에 앉아 있던 어머니에게 달려들어 양 주먹으로 어머니의 얼굴 등을 수십 차례 가격해 숨지게 했다.

1심 재판부는 A씨의 존속살해 혐의 유죄를 인정, 징역 14년을 선고했다. 사건 당일 무면허 상태에서 어머니의 집까지 자신의 승용차를 운전한 혐의(도로교통법 위반)와 경합범 가중을 통해 형량을 정했다.

재판 과정에서 A씨는 자신을 꾸짖는 어머니에게 순간적으로 화가 나 폭행했을 뿐 죽이려는 의도는 없었다고 주장했다.

하지만 재판부는 당시 91세의 고령인 데다 키가 145cm에 불과한 어머니의 얼굴과 머리를 집중적으로 폭행한 만큼 A씨가 처음부터 어머니를 계획적으로 살해할 마음은 아니었다고 해도, 적어도 살인의 미필적 고의는 인정된다고 판단했다.

재판부는 "90세가 넘는 고령의 사람에 대해 얼굴과 머리에 강한 충격을 가하면 사망에 이를 수 있다는 것은 경험칙상 알 수 있음에도 불구하고 피고인은 91세인 피해자의 얼굴과 머리 등에 강한 물리력을 무차별적이고 반복적으로 가했다"며 "피고인은 적어도 자신의 행위로 말미암아 피해자가 사망할 수 있다는 가능성을 인식하거나 예견하면서도 이를 용인한 채 범행에 나아간 것으로 봄이 상당해 미필적으로나마 위 범죄사실에 대한 피고인의 범의를 충분히 추단할 수 있다"고 밝혔다.

A씨는 또 사건 당시 술에 취해 심신미약 상태에 있었다고 주장했다.

하지만 재판부는 "피고인이 당시 에틸알코올 함량 19.5%의 담금주 등을 마셔 술에 상당히 취한 상태에 있었던 사실은 인정할 수 있다"면서도 "피고인이 수사기관에서 한 진술을 살펴보면 당시 피고인은 피해자를 때리게 된 이유나 전후 행동 등에 대해 대략적으로 기억하고 있었고 최초 조사에서는 거짓 진술을 하기도 했다"며 받아들이지 않았다.

다만 재판부는 "피고인은 피해자의 아들로서 범행 당일까지 매일 피해자 집에 들러 보일러에 불을 때어 주는 등 피해자를 보살피며 자식으로서 그 나름의 도리를 해 왔던 것으로 보이는 점, 판시 범행이 우발적으로 발생한 것으로 보이며, 자신이 어머니를 죽게 했다는 죄책감은 피고인 자신에게도 죽을 때까지 정신적 고통으로 남을 것으로 보이는 점, 피고인이 대체적으로 자신의 잘못을 인정하고 반성하고 있다는 점 등을 감안해 형량을 정했다"고 밝혔다.

1심 재판에 대해 A씨는 '사실오인 및 법리오해'와 '양형부당'을 이유로, 검사는 '양형부당'을 이유로 각각 항소했지만 항소심 재판부는 양측의 항소를 모두 기각했다.

2심 재판부는 A씨의 심신미약 주장에 대해 "피고인은 수사기관에서 최초 목격자 신분으로 진술할 당시에는 '피해자를 발견할 당시 이미 변사상태로 있었다'는 취지로 허위의 내용을 진술하기도 했다"는 등 이유를 들어 받아들이지 않았다.

또 재판부는 2018년 12월 형법이 개정되면서 심신미약이 '형을 감경할 수 있다'는 임의적 감경사유로 바뀌었기 때문에 설령 A씨의 주장과 같이 심신미약 상태에서 범행을 저질렀다고 해도, 원심이 법률상 감경을 하지 않은 것이 위법하다고 볼 수는 없다고 밝혔다.

대법원 역시 이 같은 2심 판결에 문제가 없다고 봤다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr