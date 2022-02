셀트리온, 자회사와 4594억원 규모 진단키트 공급 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 151,073 전일가 160,500 2022.02.11 09:54 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 美 FDA에 자가검사키트 14세 미만 사용 확대 신청금융당국, 셀트리온 사건 논의 대심제로 진행진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까 close 은 4594억원 규모의 코로나19 항원 신속 진단키트 디아트러스트 공급 계약을 체결했다고 11일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 24.8% 규모이며, 계약 상대는 자회사인 셀트리온 미국 법인이다.

