홍남기 "물가·금융 불확실성 확대…화이트스완 철저 대비"

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 11일 이주열 한국은행 총재, 정은보 금융감독원장, 도규상 금융위원회 부위원장을 만나 물가안정 방안 등에 대해 논의하고, 재정·통화·금융 당국간 불공조로 리스크가 확대되지 않도록 사전대비를 철저히 해나가겠다고 강조했다.

홍 부총리는 이날 서울 은행회관에서 열린 올해 첫 확대거시경제금융회의 모두발언을 통해 "글로벌 인플레이션, 주요국 통화정책 변화 등 대내외 시장변동성이 커지는 가운데 경기, 물가, 금융 불확실성이 확대되고 있다"며 "이런 불확실성을 감안해 올 상반기에는 무엇보다 회복력 견지, 국내물가 안정, 경제 리스크 관리가 가장 중요한 과제"라고 말했다.

이날 회의에선 최근 경제상황 점검 및 향후대응, 대내외 주요 리스크 요인점검 및 관리방안, 글로벌 공급망 약화 및 우크라이나 리스크 대응 등에 대해 논의했다.

홍 부총리는 "최근 유동성 관리흐름 속에 소상공인 금융애로 지원은 어떻게 해 나갈 것인지, 누적 금융불균형 완화과정 및 이에 잠재된 리스크는 어떻게 대응해 나갈 것인지 등을 모색한다"며 "특히 최근 국채시장 금리 안정을 위해 한은이 2조원 규모 국고채 단순매입 조치를 하였는 바 채권시장 안정을 위한 향후 대응도 협의한다"고 설명했다.

최근 글로벌 경제 회복세 둔화, 고유가, 글로벌 인플레, 주요국 통화기조 정상화, 미중 G2 갈등, 우크라이나 지정학적 리스크 등 대외 리스크도 안건에 올랐다. 홍 부총리는 "대내적으로도 금리, 환율, 자본 유출입 등의 변동성 확대와 자산시장의 조정 등에 따른 부정적 영향이 가계부채, 자영업자, 제2금융권 등 약한 고리를 중심으로 확대될 가능성이 있다"고 지적했다.

특히 홍 부총리는 "그간의 경험에 비추어 볼 때 예측 가능한 리스크 임에도 적절한 대응책을 마련하지 못해 불거지는 소위 화이트 스완(White Swan)이 결코 되지 않도록 철저한 사전대비, 관리가 긴요한 시점"이라고 강조했다.

홍 부총리 등은 정부가 마련 중인 공급망 연결고리 보강대책을 공유한 후 추가 대응방향을 모색하고, 우크라이나 사태 악화시 우리 실물경제와 금융시장에 미치는 파급영향 등도 협의한다.

홍 부총리는 소상공인 지원을 위해 민간 금융권의 협력도 절실하다고 설명했다. 그는 "지난 해 민간 금융권의 이익이 사상최고 수준을 기록할 것으로 예상된다"며 "가능하다면 금융권이 자율적으로 나서 소상공인들의 금융애로를 조금이라도 덜어드리는 선제적 상생협력 모습도 기대한다"고 말했다.

