성남시, 학생 역량분석 AI시스템 개발 나서

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 성남교육지원청, ㈜데이터드리븐과 손잡고 '학생 역량분석 인공지능(AI) 시스템'을 개발한다.

개발된 시스템은 인공지능을 활용해 학생 역량을 분석한 결과를 담은 리포트를 학부모와 학생에게 제공하고 이를 바탕으로 학생의 역량에 맞춘 성남형교육 프로그램을 추천하고 진로와 진학에 관한 컨설팅 등에 활용한다.

성남시는 11일 성남시청 2층 회의실에서 성남교육지원청, ㈜데이터드리븐과 공동으로 '성남형 학생 역량분석 인공지능(AI) 시스템 개발 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 성남교육지원청은 데이터 수집 협조와 시스템 설계 지원을, ㈜데이터드리븐은 인공지능 시스템 개발을, 성남시는 개발된 인공지능 시스템을 교육지원사업에 도입한다.

3개 기관은 교육공동체로서 미래사회에 필요한 역량을 갖춘 인재 양성에 힘을 모은다.

또한 성남시는 작년 과학기술정보통신부 주관 '2021년도 인공지능 학습용 데이터 구축' 공모에 선정돼 확보한 국비 19억원을 관내 학교 및 체험처에서 수집한 학생들의 활동 기록 데이터 15만 건을 시스템 개발에 활용할 계획이다.

한편 성남시는 이날 성남교육지원청과 '2022년 성남형교육 부속합의'를 체결했다.

