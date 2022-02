손예진·현빈 결혼발표…드라마 사랑 현실로(종합)

손예진·현빈 열애 2년만에 결혼

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 손예진과 현빈이 교제 2년 만에 결혼한다.

현빈은 10일 소속사 VAST엔터테인먼트를 통해 "결혼이라는 중요한 결정을 하고, 인생의 2막에 조심스레 발을 디뎌 보려 한다"며 손예진과 결혼을 발표했다.

이어 "항상 저를 웃게 해주는 그녀와 앞으로의 날들을 함께 걸어가기로 약속했다"며 "작품 속에서 함께 했던 정혁이와 세리가 함께 그 한 발짝을 내디뎌보려 한다"고 전했다.

손예진도 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "제 남은 인생을 함께 할 사람이 생겼다. 여러분이 생각하는 그 사람이 맞다"는 글을 게재했다.

현빈에 대해 손예진는 "함께 있는 것 만으로도 참 따뜻하고 든든한 사람"이라며 "남녀가 만나 마음을 나누고 미래를 약속한다는 것은 뭔가 상상 밖의 일이라고 생각했는데 자연스럽게 여기까지 오게 됐다. 우리의 인연을 운명으로 만들어준 우리를 둘러싼 모든 것에 감사 드린다"고 했다.

손예진과 현빈은 2018년 9월 영화 '협상' 홍보 활동을 통해 가까워졌으며, 이후 열애설에 휩싸였으나 양측은 부인한 바 있다. 이듬해에는 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 연인 상대로 호흡을 맞춰 큰 인기를 얻었다.

이후 두 사람은 세 차례 열애설을 부인했으나 네 번째 열애설에서 연인 사이라고 밝혔다. 이들은 2020년 3월부터 교제를 시작해 2021년 1월 열애를 인정했다. 이후에도 몇 차례 결혼설에 휩싸였으나 부인했으며, 연애 2년 만에 결혼을 발표했다.

