[아시아경제 유병돈 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 2,990 전일대비 10 등락률 -0.33% 거래량 174,274 전일가 3,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 웅진씽크빅, 전과목 AI 학습 ‘스마트올’ 회원 20만명 돌파웅진씽크빅, 계열사에 웅진북센 추가웅진씽크빅, 단기차입금 600억에서 500억으로 줄어 close 은 지난해 영업이익이 267억8893만원으로 전년대비 91.4% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 8138억7593만원으로 26.0% 증가했다. 당기순이익은 433억5279만원으로 12012.6% 증가했다. 회사 측은 “웅진스마트올 중심 판매 활성화에 따른 매출 증가 및 수익구조 개선으로 영업이익이 증대됐다”며 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr