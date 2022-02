금호석유화학, 지난해 영업익 2.4조원.. 전년비 224.3%↑

[아시아경제 황준호 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 5,000 등락률 -3.05% 거래량 270,344 전일가 164,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장박철완, 금호석화에 다시 주주제안…"사외이사 2명 후임 추천"[아시아초대석] 40년 석화맨…국내 석화산업의 산증인 close 화학은 지난해 연결기준 영업이익이 2조4068억4400만원으로 전년 대비 242.3% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 8조4618억4200만원으로 전년 대비 75.9% 늘었다. 당기순이익은 1조9737억500만원으로 238.6% 확대됐다.

