이재명 "후보가 정치보복 공언한 것 본 적 없어…尹, 통합의 길로 가길"

김건희 도이치모터스 관련 의혹에는 "범죄혐의 있으면 예외없이 수사해야"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 10일 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '집권 때 적폐수사를 하겠다'는 인터뷰와 관련해 "많은 대선 과정을 지켜봤지만, 후보가 정치보복을 사실상 공언하는 것은 본 일이 없다"며 "통합의 길로 가시길, 진심으로 권유드린다"고 말했다.

이 후보는 이날 여의도 한국노총에서 열린 정책 협약식을 마친 뒤 문재인 대통령이 윤 후보에 '적폐 수사' 발언에 대한 사과를 요구한 것에 대한 의견을 묻는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

이어 "통합을 위해 미래로 나아가야 하는데, 보복 또는 증오, 갈등, 분열이 우리 사회를 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 지적했다.

또한 윤 후보 배우자인 김건희씨의 증권 계좌가 도이치모터스 주가조작 범행 기간에 거래에 이용된 정황이 있다는 보도에 관련해서는 "누구든지 명백한 허위 진술이나 중대한 범죄혐의가 있으면 엄중하고 신속하게 예외 없이 수사하는 게 맞다"고 언급했다.

이 후보는 최근 발표한 여러 일자리·노동 등 공약 중 방점을 찍는 공약을 묻는 말에는 "차별을 줄여야 한다"며 "정규직과 비정규직 간, 또는 남녀 간, 또는 대기업과 중소기업 간 차별과 불평등을 줄이는 것이 제일 중요한 과제"라고 답했다.

이날 오전 한국노총과의 정책 협약식에서 이 후보는 "친노동이 친경제이고 친기업이다. 노동자가 살아야 기업이 살고, 기업이 살아야 경제가 산다"면서도 "그러나 경기지사 취임 후 한 경제지가 기업 임원들을 상대로 가장 기업 프렌들리한 광역단체장을 조사했는데 이재명이 압도적으로 1등을 했다"며 "기업인들은 이미 알고 있던 것이다. 가장 친기업적인 정치인은 이재명"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr