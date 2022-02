무주군, 희망하우스 빈집 임대

노후 빈집 리모델링…취약계층에게 보금자리 제공

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 올해도 관내 노후 빈집을 리모델링해 저소득층과 귀농·귀촌인 등 주거취약계층에게 안정적인 보금자리를 제공하는 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

이에 무주군은 2022년 희망하우스 빈집재생사업에 참여할 임대인을 4월말까지 모집한다.

이는 빈집 소유자에게 리모델링 및 수선비용으로 2000만원(자부담 5% 이상)을 지원해 임차인에게 5년 동안 무상으로 임대하는 방식이다.

무주군은 올해 1억 원의 예산을 확보하고 5동을 목표로 추진할 계획이다.

대상 주택은 6개월 이상 공가의 단독주택이며, 접근성과 노후도, 소유권 등의 확인 절차를 거쳐 선정된다.

무주군은 이 사업을 통해 주거취약계층 및 귀농·귀촌인에게 안정적인 보금자리 제공함으로써 주거복지 향상과 인구유입의 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

임대희망자는 건축물 소재지 읍·면사무소 및 무주군청 민원봉사과 건축팀으로 신청하면 된다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr