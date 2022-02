낙동강 하구 기수생태계 복원 가동…염분피해 최소화

낙동강유역물관리위원회 의결

하굿둑 상류 15㎞내 기수역 조성

[아시아경제 세종=이동우 기자] 이달 중순부터 하굿둑 상류로 바닷물 유입을 시작해 낙동강 하구 기수(민물과 바닷물이 섞임)생태계 복원을 본격화한다.

10일 환경부에 따르면 낙동강유역물관리위원회는 서면 심의를 통해 '낙동강 하구 기수 생태계 복원방안'을 의결했다.

1987년 농·공·생활용수 공급과 홍수 조절 등을 위해 하굿둑을 건설한 이후 출현어종 단순화 및 철새 감소 등 생물다양성이 훼손된 데 따른 회복 조치다. 앞서 2017년부터 시행한 ‘낙동강 하굿둑 수문 시범개방’으로 확보한 생태계 복원 기술이 이번 사업을 시행하는 데 크게 도움이 됐다.

환경부는 시범개방으로 염분피해 없이 안정적인 용수공급과 기수생태계 복원을 동시에 진행할 수 있는 기술을 확보, 바닷물 유입 이후에도 하굿둑 상류에서 뱀장어, 농어 등 기수어종을 이전 보다 더 많이 관측했다고 밝혔다.

이번 낙동강 하구 기수생태계 복원방안은 우선 바닷물 유입기간을 기존 4개월에서 매월 대조기마다 진행한다. 이 과정에서 낙동강 하류지역 농·공·생활용수 공급에 문제가 없도록 하굿둑 상류 15㎞ 이내로 기수역을 조성해 수질과 생태 변화를 관찰할 방침이다. 대조기란 음력 보름, 그믐 무렵으로 밀물의 수위가 높아 하굿둑 수문 개방시 바닷물 유입이 가능한 시기다.

염분이 하굿둑 상류 10~12㎞에 도달하면 바닷물 유입을 중단하고, 농업용수로 활용하는 서낙동강 유역에 염분피해가 발생하는 상황을 방지할 계획이다. 낙동강 하구 기수생태계의 자연성 회복을 위해 하굿둑 건설 이전의 생태계와 기후·여건변화 등을 종합고려한 생태복원을 추진한다.

서낙동강 유역의 환경 개선도 추진한다. 하천·토양·지하수 염분변화에 대한 관측을 강화, 관측결과를 공개해 관계기관 및 전문가, 지역주민 등과 함께 향후 정책방향에 반영할 방침이다.

중장기적으로 서낙동강 유역으로의 염분유입 원천 차단 및 안정적 용수공급을 위해 대저수문과 운하천 시설개선을 병행한다. 시설개선 이전에는 상류의 댐·보와 하굿둑의 연계운영을 통한 비상방류 체계를 구축해 염분피해를 방지할 예정이다.

상기 예방대책에도 불구하고 염분피해가 발생할 경우 관계기관 지원 하에 양수기·급수차 등을 활용한 농업용수를 비상공급하고 환경분쟁조정제도 등을 통한 피해구제를 검토할 예정이다.

이 밖에도 ‘낙동강 하구포럼(가칭)’을 구성, 운영해 ▲기수생태계 복원방향, ▲하구 생태관광 활성화 방안, ▲농·어민 상생 및 소득증대 지원방안 등 다양한 주제를 폭넓게 논의할 예정이다. 하천·하구·연안간 통합관리 강화를 위한 관계기관간 협력을 강화하는 한편 법·제도적 기반을 정비할 계획이다.

이진애 낙동강유역물관리위원장은 “이번 낙동강 하구 기수생태계 복원방안의 의결로 낙동강 하구가 가진 소중한 자연성의 가치가 회복될 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "농·공·생활용수를 확보함에 문제가 없도록 관련 기관들의 적극적인 협조를 당부한다"라고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr