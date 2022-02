양천구, 서울시 자치구 최초 가상 데스크톱 기반 재택근무 지원시스템 구축

[서울시 자치구 뉴스] 양천구, 집에서도 사무실과 동일한 환경으로 접속 가능한 VDI 구축 통해 재택근무 지원 화면캡처방지, 워터마크 등 보안솔루션 도입 안전한 재택근무 환경 마련...중랑구, 거리마다 공연 꽃피우는 중랑아티스트 모집

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 서울시 자치구 최초로 ‘데스크톱 가상화 기술(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)’을 기반으로 한 재택근무 지원 시스템을 구축한다.

장기화된 코로나19로 비대면 근무 문화가 보편화되면서 기존 원격근무방식(VPN)에서 한층 더 발전된 재택근무 시스템의 필요성이 대두됐다.

이에 양천구는 집에서 개인 PC를 사용하더라도 사내 PC와 동일한 환경을 갖출 수 있는 데스크톱 가상화 기술(VDI)을 전격 도입해 ‘양천구 재택근무 지원 시스템’을 구축하기로 했다. 재택근무에 VDI 기술을 적용한 건, 서울시 자치구 중에서는 양천구가 최초다.

‘데스크톱 가상화 기술(VDI)’이란 데이터를 사내 PC가 아닌 중앙 서버에서 관리해 외부 해킹으로부터 중요한 정보를 안전하게 보호할 수 있으며, 유연한 근무 환경을 통한 업무연속성을 보장하는 솔루션이다.

‘양천구 재택근무 지원 시스템’은 외부에서 직원이 접속하면 구 메인 서버 자원을 할당해 가상 데스크톱 환경을 개별 제공하는 방식으로 운영된다. 업무 중 생산?저장되는 모든 데이터는 구 메인 운영 서버에 저장돼 보호된다. 구는 화면캡쳐 방지, 워터마크 등의 기술도 함께 도입해 한층 더 강화된 보안체계를 확보할 것으로 기대하고 있다.

구는 설치 및 사전테스트를 거쳐 3월 중에 최종 구축을 완료, 직원들에게 빠르고 편리한 재택 근무 환경을 제공할 방침이다.

김수영 양천구청장은 “가상 데스크톱 기반 재택근무 지원 시스템이 구축되면 언제 어디서나 업무가 가능한 근무 인프라가 마련되는 것”이라면서 “보안성을 강화하고 업무 연속성도 확보할 수 있는 만큼 본 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

중랑아티스트 활동은 지역문화예술인이나 단체들에 폭넓은 공연 기회를 제공하고 지역사회에는 이웃들과 문화적 재능을 나눌 수 있도록 마련됐다.

모집 기간은 연중 상시이며, 참가 자격이나 연령·지역의 제한 없이 음악과 공연 등 예술 분야의 길거리 공연이 가능한 문화예술인 혹은 단체라면 누구나 지원할 수 있다.

중랑아티스트로 선정되면 3월부터 거리 공연, 찾아가는 우리 동네 버스킹, 작은 음악회와 지역 대표 축제인 서울장미축제, 용마폭포문화예술축제 등을 통해 다양한 공연을 펼칠 수 있다.

참여를 원하는 경우 중랑문화재단 홈페이지와 이메일로 지원할 수 있다. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인할 수 있으며 중랑문화재단으로 문의도 가능하다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19 장기화로 활동무대가 줄어든 많은 문화예술인들에게 다양한 공연 기회가 주어지길 바란다”며 “또 중랑아티스트들의 공연이 구민분들에게 즐거움과 위로를 선사할 수 있길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr