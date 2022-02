금천구, 가족센터 복합화시설 건립 본격 추진...용산형 재능나눔 '서로서로학교' 8년째 지속

[서울시 자치구 뉴스]금천구, 가족센터, 글로벌빌리지센터, 생활문화센터 등 생활 SOC 조성 ·1월18일부터 설계 공모 진행, 2024년6월 준공 목표로 건립 추진...구민이 서로 가르치고 서로 배우는 재능나눔...용산구, 평생교육 사업 일환 구민강사 모집·역량강화, 무료 강좌개설·운영

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지역주민에게 가족형태별· 생애주기별 맞춤형 가족 서비스를 지원하는 ‘생활SOC 가족센터 복합화 시설’ 건립을 본격 추진한다.

금천구는 중앙부처 ‘생활SOC 복합화사업’ 공모에 선정돼 국비 18억5700만 원을 확보해 2021년에 사전행정절차인 서울시 투자심사와 공공건축 심의를 이행, 1월18일부터 설계 공모를 진행하고 있다.

‘생활SOC 금천구 가족센터 복합화 시설’은 지하 1층부터 지상 8층, 연면적 1910㎡ 규모로 주민 접근성이 좋은 시흥대로(금천구 시흥대로 467)에 들어선다. 금천구는 총사업비 132억6500만 원을 들여 2024년6월 준공을 목표로 건립을 추진하고 있다.

이곳에는 가족센터 사무실, 다목적 가족 소통 및 교류 공간, 공동 육아 나눔터 등과 외국인 지원시설인 글로벌빌리지센터, 가족과 이웃이 함께 문화, 여가생활을 즐길 수 있는 생활문화센터가 조성될 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “코로나시대 소규모 공동체, 특히 가족의 가치가 새롭게 주목받고 있다”며“가족 형태별 맞춤형 지원과 가족의 생애주기별 특성에 맞는 서비스를 제공하는 가족센터 복합화 시설이 건립되면 구민들이 양질의 가족 서비스를 지원받을 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

지난달 19일 교육부가 발표한 ‘2021년 국가평생교육통계조사결과’에 따르면 평생학습 참여율은 30.7%로 전년 조사 대비 9.3%p 감소했다. 전년 대비 두드러진 평생학습 불참 요인은 코로나19의 영향(29.0%)으로 나타났다.

용산구(구청장 성장현)가 2022년 서로서로 학교를 운영한다. 코로나 19에도 중단 없이 구민이 서로 가르치고 배울 수 있는 기회를 제공하기 위해서다.

‘서로서로 학교’는 구가 추진하는 재능나눔 평생교육 사업이다. 구는 2015년부터 재능이 있는 구민을 강사로 모집해 역량을 강화하고 무료로 소규모 강좌를 운영해왔다. 현재까지 등록된 강사는 127명, 지난 7년간 누적 수강인원은 총 1816명이다.

재능나눔 강사는 지역 내 거주자 또는 직장인 중 자신의 재능과 역량을 나누고자 하는 이는 누구나 될 수 있다. 단, 영리추구, 정당 활동, 종교 포교를 목적으로 하는 자는 강사에서 배제된다.

구는 ▲강좌 만족도 조사 ▲재능나눔 강사 워크숍 ▲구민강사 양성과정 등을 통해 강사 역량강화 및 신규 강사(수시 모집) 발굴도 추진한다.

지난해 용산구치매안심센터에서 한글교실을 운영한 조윤혜(성인문해) 재능나눔 강사는 “어르신들이 한글을 배우고 즐거워하시는 모습을 보며 더 열심히 공부한다”고 밝혔다.

서로서로 학교 강의내용은 뜨개질, 건강체조, 영어회화, 악기, 캐리커쳐 등 생활의 지혜에서 전문분야에 이르기까지 모든 주제가 가능하다. 강좌는 4차시 이상, 최대 12차시 구성이 가능하며 수강생 5인 이상일 때 개설된다.

동화구연 수업을 수강한 김용자씨는 “온라인으로 무료 강좌가 열린다는 소식을 듣고 서둘러 신청했다”며 “수업은 끝났지만 손자 손녀들을 위해 꾸준히 연습하고 있다”고 전했다.

2021년 구는 216명 수강생을 대상으로 인문교양, 문화예술, 직업능력, 시민참여, 기초문해 분야 총 20개 강좌를 개설했다. 사회적 거리두기 강화 등 코로나19 확진자 급증에도 불구하고 온라인으로 재능나눔 강좌를 이어온 것.

구는 오는 17일부터 3월까지 총 8회(화·목, 낮 오후 2∼5시)에 걸쳐 ‘언택트 구민강사 양성과정’을 운영한다. 강사 활동을 희망하는 구민이나 재능나눔 강사로 활동 중인 구민을 대상으로 비대면 교육 콘텐츠 개발, 강의 기술 높이기, 성인학습자 코칭 등을 알려준다.

성장현 용산구청장은 “특별한 기법이 없어도 전문 강사가 아니어도 나누고 싶은 재능이 있으면 누구나 강사가 될 수 있다”며 “구민 누구나 꾸준히 배우고 가르치는 서로서로 학교 운영을 통해 평생교육 저변을 확대 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr