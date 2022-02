[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 10일부터 16일까지 전점 및 롯데온 내 롯데마트몰에서 소고기, 돼지고기, 채소 등 다양한 신선식품 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서는 엘포인트 회원을 대상으로 브랜드 한우 최대 40% 할인 판매한다. 홈파티용 스테이크도 15% 할인된 저렴한 가격에 선보인다.

초신선 돼지고기인 3일돼지는 엘포인트 회원 대상으로 전품목 최대 20% 할인 행사를 진행한다. 항공직송 타즈매니아 연어 등 생선회도 할인 판매한다.

롯데마트 관계자는 "급격히 상승한 물가와 함께 늘어난 소비자들의 걱정을 덜기 위해 다양한 신선식품 할인행사를 준비했다"며 "앞으로도 물가 안정에 기여하는 다양한 행사를 진행할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.

