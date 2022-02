곡성군, 갤러리 107 비단그미-규방공예전 개최

김봉금 공예가 작품 오는10일 부터 23일 까지 전시

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 곡성군(군수 유근기)은 오는 10일 부터 23일 까지 갤러리 107과 스트리트 갤러리 4곳(교육청, 농협, 경찰서, 6070 청춘공작소 앞)에서 비단그미-규방공예전이 개최된다고 밝혔다.

이번 전시회는 곡성군 겸면에서 작품 활동을 하고 있는 김봉금 공예가의 첫 번째 개인전으로 한땀 한땀 정성스레 손바느질하고 물들인 조각보와 가리개 작품 40여 점을 만나 볼 수 있다.

작품의 내용은 한국의 조각보를 입체적으로 구성한 설치작품부터 세계 명화를 서양의 미술 기법과는 차별화를 둔 전통 규방공예 기법을 통해 작가만의 독창성으로 표현한 다양한 작품들로 구성된다.

김봉금 공예가는 현재 곡성군레저센터에서 천연염색과 규방공예 강의를 진행하고 있으며, 대한민국 규방문화대전 및 국제 현대미술대전 등 다수의 공모전에 수상 경력을 가지고 활발한 창작활동을 펼치고 있다.

한편, 갤러리 107은 전시가 열리는 동안 휴관 없이 운영하며 오전 10시∼ 오후 6시까지 관람이 가능하다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr