[아시아경제 지연진 기자] 코스닥 지수가 8일 장중 하락 전환하며 900선 아래로 다시 주저앉았다.

지수는 이날 오후 1시45분께부터 하락세를 보이고 있다. 오후 2시10분 기준 전일대비 1.90포인트(0.21%) 내린 897.50을 기록 중이다.

같은 시간 외국인은 1447억원 상당을 순매도하고 지수를 끌어내렸고, 개인은 1495억원 규모로 순매수 중이다. 기관은 82억원 상당 순매수하고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr