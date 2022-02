[아시아경제 이정윤 기자] 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 46,100 전일대비 250 등락률 +0.55% 거래량 74,249 전일가 45,850 2022.02.08 12:38 장중(20분지연) 관련기사 유진테크, SK하이닉스와 407억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결유진테크, SK하이닉스와 314억 규모 장비 공급 계약[e공시 눈에 띄네]코스닥-1일 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 740억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

매출과 당기순이익은 각각 3246억원과 633억원으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr