“절대 돈주지 마세요, 아들은 건강해요” … 시보 순경의 끈질긴 설득, 노부부 돈 지켰다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] “안돼요! 서울 사는 둘째아들이 아파 빨리 돈 보내야 해요.”

지난 달 막 임용돼 업무를 익히는 시보 직책을 맡은 20대 초보 경찰관은 휴대폰 통화로 한 어르신을 설득하느라 진땀을 뺐다. 어르신은 ‘아픈 아들’을 살리겠다며 생활비로 모아논 돈 900만원을 은행에서 찾아 누군가에 전달하러 택시를 타고 대연동으로 향하고 있었다.

이 ‘시보 순경’의 끈질긴 설득 끝에 70대 노인은 차를 돌렸고 노부부는 소중한 재산을 지켜냈다.

부산 동래경찰서에 따르면 지난 7일 오전 10시 48분께 한 노년의 여성이 흥분한 상태로 경찰서에 신고했다.

이 70대 여성은 남편이 보이스 피싱을 당한 것 같다고 했고 신고를 접수한 경찰관은 반사적으로 전화기를 집어들고 그녀가 있는 곳으로 출동했다.

부산은행에는 계좌지급 정지 조치를 했지만 문제는 어르신이 돈을 이미 찾아 어디론가 떠난 상태였다.

내성지구대 최우영 순경은 돈을 찾으러 간 신고자의 남편을 찾기 위해 20여분간 통화를 시도해 결국 연결에 성공했다.

신고자의 남편은 처음부터 짜증을 내며 말을 듣지 않으려 했다. 최 순경은 돈을 전해주면 안된다고 끈질기게 설득했고 바로 집으로 택시를 돌려달라고 누누히 얘기했다. 옆에 있던 부인 목소리도 들려주며 범죄에 이용당하고 있는 것이라고 말해줬다.

결국 신고한 지 1시간여 만에 이들 부부의 돈 900만원은 보이스피싱 수거책의 손이 아닌 부부 품에 돌아왔다. 신고자와 가족은 최 순경에게 고맙다고 연신 인사했다.

최 순경은 “어렵게 통화가 연결됐지만 아들이 아프다는 말에 아버님이 많이 놀라 흥분한 상태였다”며 “아들 건강에 아무 이상이 없다는 점을 명확하게 설명 드리고 아무도 만나지 말고 택시를 타고 귀가하시라고 설득했다”고 말했다.

보이스피싱을 막은 최우영 순경은 27세의 나이로 올해 1월 임용된 시보 순경이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr