볼보·노스볼트, 스웨덴에 50기가 배터리공장…"탄소발자국 줄인다"

[아시아경제 최대열 기자] 볼보자동차는 배터리기업 노스볼트와 2025년까지 스웨덴 예테보리에 배터리셀 공장을 짓기로 했다고 7일 밝혔다.

이번 공장은 전기차에 쓰이는 배터리셀을 연간 최대 50GWh 규모로 만든다. 순수 전기차 50만대에 공급 가능한 물량이라고 회사는 설명했다. 앞서 두 회사는 지난해 12월 대략적인 투자계획을 발표했고 구체적인 논의를 거쳐 투자지역 등을 정했다.

신규 배터리 공장은 볼보자동차 토슬란다 공장, 볼보자동차·노스볼트의 연구개발(R&D)센터와 가깝다. 접근성이 좋은 데다 재생가능한 에너지를 공급받을 수 있고 직무와 관련한 인재 확보도 수월할 것으로 예상된다. 신규 공장에서 만드는 배터리로 볼보차의 탄소발자국을 크게 줄일 수 있을 것으로 회사 측은 내다봤다.

하칸 사무엘손 볼보차 최고경영자는 "노스볼트와의 배터리셀 파트너십은 볼보자동차 전동화에 대한 전략적 목표의 핵심"이라며 "오는 2030년까지 프리미엄 전기차 부문 리더로 도약하기 위해 순수 전기차만을 판매할 수 있는 환경 구축에 전념하고 있다"라고 말했다.

피터 칼슨 노스볼트 최고경영자는 "예테보리에 기가팩토리를 설립하는 것은 세계에서 가장 역동적인 자동차 도시 중 하나를 계속 변화시키는 것과 동시에 지속 가능한 배터리를 공급하는 선도적인 글로벌 업체로 발돋움하기 위한 중대한 움직임"이라고 전했다.

