[아시아경제 황윤주 기자] 메리츠화재는 결산배당으로 보통주 1주당 620원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 시가배당율은 1.9%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

