현대重 "통상임금 소송 충당금 316억원 설정"

현대중공업지주, 1주당 현금배당 결정

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업은 작년 12월 16일 대법원이 판결한 통상임금 소송과 관련해 316억원의 충당 부채를 설정했다고 7일 공시했다.

한편 현대중공업지주는 결산배당으로 보통주 1주당 3700원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 시가배당율은 6.41%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr